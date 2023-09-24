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Терапевт Андреева назвала витамин, дефицит которого приводит к простуде и переломам

1:53
Здоровье

Врач-терапевт Ирина Андреева поделилась с информацией о потенциальных опасностях, связанных с дефицитом определенных витаминов. Она подчеркнула, что дефицит этих витаминов может привести к "серьезным проблемам со здоровьем". Андреева отметила, что "многие жители Великобритании сталкиваются с недостатком витамина D".

Терапевт Андреева назвала витамин, дефицит которого приводит к простуде и переломам
Фото: openverse

Примерно каждый пятый взрослый человек испытывает дефицит витамина D. Отсутствие достаточного уровня этого витамина, важного для здоровья костей, может привести к ослаблению суставов и увеличению риска стрессовых переломов, которые представляют собой мелкие трещины в костях. Андреева также уточнила, что дефицит витамина D может влиять на уровень серотонина в мозге, который известен как "гормон счастья", и его недостаток может вызвать плохое настроение, особенно в зимний период, сообщает MEDIKFORUM. RU.

Витамин D играет важную роль в поддержании иммунитета человека, и его дефицит может снизить иммунную защиту. Врач также упомянула, что добавление витамина D может помочь снизить тяжесть симптомов COVID-19, хотя на данный момент не существует достаточно доказательств в пользу его использования исключительно для профилактики или лечения COVID-19.

Чтобы пополнить запасы витамина D, рекомендуется употреблять продукты, богатые этим витамином, такие как жирная рыба (тунец, скумбрия, лосось), яйца, молочные продукты (молоко, сыр), обогащенные продукты (хлопья, хлеб, соки) и грибы. Врач также предложила рассмотреть прием витамина D в форме добавок для тех, кто не употребляет достаточное количество указанных продуктов и не получает регулярного солнечного света.

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Самое важное про Витамин D. Когда и сколько принимать
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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