Стоматолог Анна Харисова: 4 запаха изо рта, которые означают серьезные проблемы со здоровьем

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Анна Харисова выделила четыре специфических типа запаха изо рта, которые могут указывать на основные проблемы со здоровьем:

Фото: openverse

Неприятный запах изо рта: Стойкий неприятный запах изо рта, известный как неприятный запах изо рта, может быть результатом таких факторов, как плохая гигиена полости рта, кариес, заболевания десен или сопутствующие заболевания, такие как респираторные инфекции или диабет. Важно не недооценивать значение стойкого неприятного запаха изо рта и обратиться к стоматологу за консультацией.

Сладкое дыхание: Фруктовый или сладко пахнущий запах изо рта может быть признаком кетоацидоза, который может возникать у людей с неконтролируемым сахарным диабетом. Этот запах часто сравнивают с запахом "грушевых конфет или жидкости для снятия лака с ногтей". Людям, испытывающим этот сладковатый запах изо рта, следует проконсультироваться со своим врачом общей практики, так как это может указывать на осложнение диабета.

Запах изо рта с аммиаком: Запах изо рта, который пахнет аммиаком или мочой, может быть связан с проблемами почек или печени. Этот запах обычно связан с прогрессирующим или хроническим заболеванием почек и должен побудить к медицинской помощи. Симптомы проблем с почками или печенью могут включать усталость, потерю веса, желтуху, зуд и многое другое.

Неприятный или металлический запах изо рта: Неприятный или металлический запах изо рта может быть признаком различных сопутствующих заболеваний, включая проблемы с пищеварением, респираторные инфекции или побочные эффекты определенных лекарств. Желательно проконсультироваться с врачом или стоматологом, если вы заметили такой запах, чтобы исключить какие-либо потенциальные проблемы со здоровьем.

Мониторинг изменений запаха изо рта, наряду с другими симптомами, может дать ценную информацию об общем состоянии здоровья человека и помочь выявить основные заболевания на ранней стадии.

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ЗАПАХ ИЗО РТА. Причины неприятного запаха