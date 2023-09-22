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Ученые обнаружили новую отличительную черту деменции

1:24
Здоровье

Ученые из Университета здравоохранения и науки штата Орегон сделали важное открытие, связанное с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Исследование, опубликованное в журнале Annals of Neurology, выявило, что иммунные клетки мозга, известные как микроглия, подвержены разрушению из-за накопления железа. Это открытие может способствовать разработке новых видов лекарств для лечения деменции.

Ученые обнаружили новую отличительную черту деменции
Фото: Минздрав РФ

Микроглия — это специализированные иммунные клетки, ответственные за устранение клеточных отходов и аномальных клеток из мозга. Одной из их функций является удаление миелина, которое служит защитным оболочкой для нервных волокон.

В рамках этого исследования ученые анализировали образцы мозговой ткани у пациентов, страдавших деменцией во время их жизни. Они обнаружили, что микроглия разрушается в процессе устранения миелина, богатого железом. Ученые полагают, что дегенерация микроглии может сыграть ключевую роль в более выраженном ухудшении когнитивных функций у пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Авторы исследования отмечают, что дальнейшие исследования необходимы для более глубокого понимания роли микроглии и разработки лекарств, направленных на ее защиту и сохранение функциональности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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