AEM: употребление перекиси водорода может вызвать развитие онкологии

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Авторы медицинского исследования, проведённого по заказу журнала Annals of Emergency Medicine, пришли к выводу, что перекись водорода может стать причиной ухудшения здоровья.

Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Советы так называемых народных лекарей, как улучшить своё состояние с помощью перекиси водорода, в Интернете гуляют уже десятки лет. В списке проблем, от которых якобы помогает избавиться перекись, заболевания сердечно-сосудистой системы, мозга, а также диабет, рак и даже СПИД.

Врачи предупредили, что заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Употребление перекиси водорода в больших дозах (более трёх миллилитров) может привести, наоборот, к росту раковых клеток, стать причиной инсульта, инвалидности и смерти.

Учёные вели наблюдения за состоянием почти 300 пациентов в течение 10 лет. 40 участников столкнулись с инсультом, а ещё 20 — скончались или стали инвалидами.

Подходит перекись водорода только для обеззараживания ран.

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Можно пить перекись водорода?