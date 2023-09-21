Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о продуктах, вызывающих быстрый рост раковых клеток.
Среди основных причин, провоцирующих, например, такое сложное злокачественное заболевание как рак почки, является большое количество жирной, острой, копчёной пищи в рационе, отметил доктор в своём Telegram-канале.
По словам врача, такая еда, если включать её в рацион на регулярной основе, крайне опасна и для мозга. Жирный картофель фри, обжаренный в кипящем масле, провоцирует закупорку артерий, ослабляет функционирование головного мозга и грозит диагнозом "болезнь Альцгеймера".
Ранее онколог предупредил, что злоупотребление сладостями увеличивает риск возникновения рака у женщин.
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