Онколог Гадзиян назвал три продукта, которые вызывают быстрое размножение раковых клеток

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о продуктах, вызывающих быстрый рост раковых клеток.

Фото: openverse.org

Среди основных причин, провоцирующих, например, такое сложное злокачественное заболевание как рак почки, является большое количество жирной, острой, копчёной пищи в рационе, отметил доктор в своём Telegram-канале.

По словам врача, такая еда, если включать её в рацион на регулярной основе, крайне опасна и для мозга. Жирный картофель фри, обжаренный в кипящем масле, провоцирует закупорку артерий, ослабляет функционирование головного мозга и грозит диагнозом "болезнь Альцгеймера".

Ранее онколог предупредил, что злоупотребление сладостями увеличивает риск возникновения рака у женщин.

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