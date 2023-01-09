Онколог: злоупотребление сладостями увеличивает риск возникновения женской онкологии

Чрезмерное употребление сладкой и жирной еды повышает шанс возникновения рака эндометрия у женщин. Об этом рассказал врач-онколог Антон Ильин, пишет Газета.Ru.

Также создают благоприятную для развития онкологии среду сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия, объяснил доктор.

Необходимо регулярно проходить медицинское обследование, чтобы определить повреждённые клетки и предотвратить их прогрессирование до развития раковой опухоли, заключил врач.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что неконтролируемое ультрафиолетовое облучение приводит к возникновению рака кожи.

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