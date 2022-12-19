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Галлямова: частое посещение солярия приводит к самому злокачественному раку кожи

Здоровье

Борьбу с соляриями ведёт всё медицинское сообщество, ведь их посещение способно привести к онкологии. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

Галлямова: частое посещение солярия приводит к самому злокачественному раку кожи

По её словам, иногда ультрафиолетовое облучение используется в лечебных целях, но солярий — это неконтролируемое воздействие УФО, которое провоцирует возникновение рака кожи.

"И есть достоверные научные данные, доказывающие, что у лиц, которые начинают в молодом возрасте регулярно посещать солярий, больший процент появления меланомы — самого злокачественного рака кожи. Кроме того, солярий способствует развитию неровной пигментации. Впоследствии от неё очень тяжело избавиться. Метод лечения акне на лице ультрафиолетом на самом деле не даёт никакого лечебного эффекта", — сказала эксперт.

Она добавила, что ультрафиолетовое облучение бывает полезным при борьбе с рядом хронических заболеваний, например, с псориазом и экземой.

Галлямова подчеркнула: солярий наиболее опасен для людей со светлой кожей, так как при облучении у них образуется мало пигмента из-за защитной реакции организма. Если человек регулярно краснеет на солнце, не может загорать или загорает только через красноту, ему следует отказаться от посещения солярия, указала специалист. Дерматолог также посоветовала не применять ультрафиолетовое облучение блондинкам и рыжеволосым девушкам.

Кроме того, врач отметила, что пациентам без противопоказаний можно использовать солярий лишь для лёгкого загара.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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