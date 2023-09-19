За неделю больше сотни омичей заразились коронавирусом

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последнюю неделю в Омской области у 112 человек подтвердился коронавирус, и 18 из них были госпитализированы.

Фото: openverse.org

На предыдущей неделе, с 4 по 10 сентября, коронавирус выявили у 103 жителей региона, из которых 15 человек были помещены в больницы, сообщает gorod55.ru.

Ранее было объявлено о появлении нового штамма коронавируса, названного "пирола", который, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, может вызывать более тяжелые симптомы заболевания по сравнению с предыдущими вариантами вируса.

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