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Врач Прохорова назвала возможные признаки диабета

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Здоровье

По мнению доктора эндокринологии Юлии Прохоровой, признаками начала развития диабета могут быть ощущение сухости во рту и увеличенное употребление жидкости.

Врач Прохорова назвала возможные признаки диабета
Фото: openverse

Она предостерегла от избыточного потребления жидкости, а также подчеркнула, что учащенное мочеиспускание может быть еще одним признаком начала диабета.

Важно отметить, что если человек замечает повышенную жажду в сочетании с зудом кожи, то стоит как можно скорее обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови на предмет повышения или начавшегося диабета.

Врач также, в ходе трансляции, организованной пресс-центром "МК", рекомендовала обратить внимание на изменение пищевых привычек, поскольку это также может быть сигналом начала диабета.

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Первые симптомы сахарного диабета
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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