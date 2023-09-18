Врач Прохорова назвала возможные признаки диабета

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению доктора эндокринологии Юлии Прохоровой, признаками начала развития диабета могут быть ощущение сухости во рту и увеличенное употребление жидкости.

Фото: openverse

Она предостерегла от избыточного потребления жидкости, а также подчеркнула, что учащенное мочеиспускание может быть еще одним признаком начала диабета.

Важно отметить, что если человек замечает повышенную жажду в сочетании с зудом кожи, то стоит как можно скорее обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови на предмет повышения или начавшегося диабета.

Врач также, в ходе трансляции, организованной пресс-центром "МК", рекомендовала обратить внимание на изменение пищевых привычек, поскольку это также может быть сигналом начала диабета.

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