Нутрициолог Строков рассказал, в какое время суток лучше есть яйца для похудения

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для достижения цели по снижению веса каждый человек выбирает подходящий для него способ. Однако одним из наиболее распространенных методов похудения является коррекция питания. Если вы также решили воспользоваться этим способом, не забывайте, что не менее важно не только содержание вашего меню, но и время приема пищи. Нутрициолог Игорь Строков, в беседе с изданием МедикФорум, поделился советом о том, когда стоит употреблять яйца, чтобы они могли помочь вам сбросить вес.

Фото: openverse

"Если вашей целью является потеря лишних килограммов, вы можете ускорить процесс с помощью диеты, богатой белком. Белок способствует активизации обмена веществ и, помимо этого, поддерживает и увеличивает мышечную массу", — подчеркнул врач.

Несмотря на то, что многие из нас привыкли употреблять яйца в качестве завтрака с детства, на самом деле лучше пересмотреть эту привычку. Оказывается, яйца наиболее полезны для снижения веса, когда их употребление приходится на вечернее время, а не утренний завтрак. Именно вечером организм лучше усваивает белок и способствует естественному снижению веса без особых усилий.

"Для переваривания белка организму требуется много энергии, особенно во время сна. Это способствует активному сжиганию жира, и вы теряете лишние килограммы, как бы сами по себе", — пояснил нутрициолог.

Также врач развенчал миф о вреде употребления яиц. Некоторое время назад появилась информация о том, что яйца могут повысить уровень холестерина в крови. Но на самом деле проблема заключается в том, с какими другими продуктами они употребляются. Если вы употребляете яйца вечером в сочетании с полезными продуктами, то ваш организм получит только выгоду от такого рациона.

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