Врач Иванов: холоднее всего в доме должно быть на кухне, а теплее всего — в ванной

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал, какой должна быть оптимальная температура в разных помещениях дома.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=ZX_bIHcg6dQ

По словам специалиста, общепринятый стандарт температуры для жилых помещений — +20-22°C. Однако в спальне может быть на пару градусов прохладнее — при температуре +18-20°C спится крепче, а сон становится здоровее.

В гостиной и детской желательно поддерживать комфортные +22°C, пишет Газета. Ru.

"На кухне полезнее поддерживать температуру +17-18°C — это объясняется тем, что во время приготовления пищи вырабатывается достаточно большое количество тепла, которое может сильно нагреть помещение", — объяснил Иванов.

Самым тёплым помещением дома должна быть ванная комната, температура в которой может достигать +26°C, чтобы находящимся там людям не было зябко из-за высокой влажности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Какая температура в доме полезна для здоровья?