Врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал, какой должна быть оптимальная температура в разных помещениях дома.
По словам специалиста, общепринятый стандарт температуры для жилых помещений — +20-22°C. Однако в спальне может быть на пару градусов прохладнее — при температуре +18-20°C спится крепче, а сон становится здоровее.
В гостиной и детской желательно поддерживать комфортные +22°C, пишет Газета. Ru.
"На кухне полезнее поддерживать температуру +17-18°C — это объясняется тем, что во время приготовления пищи вырабатывается достаточно большое количество тепла, которое может сильно нагреть помещение", — объяснил Иванов.
Самым тёплым помещением дома должна быть ванная комната, температура в которой может достигать +26°C, чтобы находящимся там людям не было зябко из-за высокой влажности.
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