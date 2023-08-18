Врач Новоселов рассказал, как пожилым людям снизить риск смерти из-за жары

Важно позаботиться о пожилых людях во время жары, и врач-гериатр, невролог и председатель секции геронтологии Московского Общества Интернет-Пользователей при Московском Государственном Университете имени Ломоносова, Валерий Новоселов, поделился своим мнением по этому поводу. Он подчеркнул, что повышенная температура может привести к увеличению смертности, особенно среди пожилых людей, которые составляют более 90% жертв жары. Это обусловлено тем, что у них снижена способность адаптироваться к экстремальным условиям, пишет "Парламентская Газета".
Эксперт рекомендует принимать меры для защиты пожилых людей в жару. Одним из способов снизить риски для здоровья является использование кондиционера, который помогает охладить воздух в помещении. Также он упомянул, что переезд на дачу или в сельскую местность может быть полезным, так как там обычно более низкая температура, особенно в деревянных домах.
Важно также следить за режимом нагрузки, правильным питанием и употреблением достаточного количества воды. Врач отметил, что напитки с высоким содержанием сахара, такие как газировки, соки и морсы, лучше избегать, так как у многих пожилых людей нарушен обмен сахара в крови, что может привести к проблемам с преддиабетом.
Врач-эндокринолог Вадим Черноголов добавил, что не только пожилые люди, но и молодые сталкиваются с проблемами из-за употребления слишком много сладкого. Он подчеркнул, что в России дефицит витамина D, который важен для усвоения кальция, а избыток сладкого может негативно повлиять на костную систему. Специалист также предупредил о вреде газировок и сладостей, которые могут способствовать образованию камней в почках.
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