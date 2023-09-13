Отоларинголог: быстро вылечить насморк — значит отказаться от сосудосуживающих капель

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач высшей категории, отоларинголог, лор, кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев в разговоре с Pravda.Ru рассказал, возможно ли быстро вылечить насморк.

Фото: openverse.org

Врач рассказал, что если у человека острый ринит — воспаление слизистой области носа и носовых раковин — он подсаживается на сосудосуживающие капли, привыкает к ним, вынужденно ими пользуется и потом не хочет или уже не может от них отказаться.

"Поэтому быстро вылечить насморк — это на самом деле от сосудосуживающих капель отказаться. Если человек к каплям привык, то плохо будет: и физическая зависимость, и психологическая. То есть это первый шаг, самый действенный, — их не использовать. То есть перетерпеть. И вот эту вот сопливость носа, выделения из носа, которые, как правило, прозрачные, жидкие, можно компенсировать промыванием полостей носа. Промывать можно растворами на основе морской соли", — объяснил Зайцев.

С этой целью можно использовать такие препараты, как "Аквалор", Аква Марис", "Долфин". Следующий шаг — это использование антисептиков на водной основе, таких как "Мирамистин", "Хлоргексидин". Третий шаг — это витаминизирующие капли слизистой носа, например, "Эуфорбиум композитум", "Деринат", уточнил эксперт.

Важно также не забыть проконсультироваться с лор-врачом, который поставит диагноз и назначит правильные препараты. Сделать это нужно, чтобы насморк не стал хроническим и не потребовал уже хирургического лечения.

"И если за те месяцы или годы необращения всё сильно хронизировалось, значит, уже будет стационарная хирургическая операция. Поэтому пренебрегать врачебными знаниями, я думаю, не стоит", — заключил эксперт.

Состояние острого ринита не является противопоказанием для посещения школы, учебы и работы, в отличие от гнойного гайморита, добавил Зайцев.

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КАК быстро ВЫЛЕЧИТЬ насморк. Секреты ЭФФЕКТИВНОГО лечения.