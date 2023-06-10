Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Sun: туристам назвали два рабочих способа, как в аэропорту получить свой багаж первым
После удара по заседанию руководства ВСУ погибли 9 офицеров и 7 офицеров ранены
Возле стадиона, где пройдёт финал Лиги Чемпионов, произошёл пожар
Гастроэнтеролог Якушев не рекомендует гражданам РФ заваривать чай несколько раз из-за риска кишечной инфекции
Воронежский "Факел" сохранил место в РПЛ, обыграв "Енисей"
Ига Свёнтек — чемпионка "Ролан Гаррос" — 2023
Сатановский рассказал, как Путин рушит глобальные планы Запада фирменной "фишкой"
В Николаевской области всушник-снайпер на почве ревности застрелил троих
AT: войска ВС Украины выбрали самоубийственную тактику контрнаступления

Нейрохирург РФ Алмазов перечислил порталу Sport24.ru симптомы, которые помогут отличить гайморит от насморка

1:46
Здоровье

Гайморит называют коварным заболеванием, так как его можно спутать с сильным насморком или аллергическим ринитом. Нейрохирург Илья Алмазов объяснил россиянам, как понять, что пора начать лечение.

Нейрохирург РФ Алмазов перечислил порталу Sport24.ru симптомы, которые помогут отличить гайморит от насморка
Фото: https://ranchcreekrecovery.com/

Последствия гайморита могут быть серьёзными. Кроме боли и дискомфорта, он может вызвать менингит, инфекции костей, абсцесс головного мозга.

Когда происходит воспаление придаточных носовых пазух, начинается их блокировка, в результате которой могут размножаться микробы, вызывающие инфекцию. Закупорку могут вызывать аллергический ринит, наросты на слизистой оболочке носа (полипы), искривление перегородки.

Гайморит часто путают с симптомами ОРВИ. Однако острое течение болезни характеризуется не только заложенностью носа и насморком, но и лицевой болью, которая может длиться до четырёх недель. Если гайморит стал хроническим, то симптомы могут быть и до 12 недель, пишет Sport24.ru.

Наиболее часто встречающиеся симптомы гайморита: густые жёлтые, зелёные или белые выделения из носа, боль в зубах, боль или давление в лице при наклоне человека вперёд. Алмазов перечислил и второстепенные признаки заболевания:

  • повышенная температура тела;
  • кашель;
  • изменившееся обоняние;
  • неприятный запах изо рта;
  • чувство усталости;
  • давление в ушах.

Лечат гайморит антибиотиками, обезболивающими и противоотёчными средствами. В некоторых случаях понадобятся препараты от аллергии и стероиды. Подробную схему назначит специалист после обследования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза

Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.

Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов
ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
Последние материалы
Ига Свёнтек — чемпионка "Ролан Гаррос" — 2023
Нейрохирург РФ Алмазов перечислил порталу Sport24.ru симптомы, которые помогут отличить гайморит от насморка
Сатановский рассказал, как Путин рушит глобальные планы Запада фирменной "фишкой"
В Николаевской области всушник-снайпер на почве ревности застрелил троих
AT: войска ВС Украины выбрали самоубийственную тактику контрнаступления
Экс-советник Пентагона Макгрегор: оружие переданное ВСУ не помогло им добиться успеха
Назван напиток, который поможет похудеть
Арестович* рассказал о готовящемся главном ударе ВСУ
Дочь Валентина Юдашкина рассказала о последнем обещании, которое дала своему отцу: "Сделаю всё, чтобы ты гордился мной"
Зеленский отреагировал на слова о провале наступления ВСУ: Так Путину и передайте!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников