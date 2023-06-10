Гайморит называют коварным заболеванием, так как его можно спутать с сильным насморком или аллергическим ринитом. Нейрохирург Илья Алмазов объяснил россиянам, как понять, что пора начать лечение.
Последствия гайморита могут быть серьёзными. Кроме боли и дискомфорта, он может вызвать менингит, инфекции костей, абсцесс головного мозга.
Когда происходит воспаление придаточных носовых пазух, начинается их блокировка, в результате которой могут размножаться микробы, вызывающие инфекцию. Закупорку могут вызывать аллергический ринит, наросты на слизистой оболочке носа (полипы), искривление перегородки.
Гайморит часто путают с симптомами ОРВИ. Однако острое течение болезни характеризуется не только заложенностью носа и насморком, но и лицевой болью, которая может длиться до четырёх недель. Если гайморит стал хроническим, то симптомы могут быть и до 12 недель, пишет Sport24.ru.
Наиболее часто встречающиеся симптомы гайморита: густые жёлтые, зелёные или белые выделения из носа, боль в зубах, боль или давление в лице при наклоне человека вперёд. Алмазов перечислил и второстепенные признаки заболевания:
Лечат гайморит антибиотиками, обезболивающими и противоотёчными средствами. В некоторых случаях понадобятся препараты от аллергии и стероиды. Подробную схему назначит специалист после обследования.
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