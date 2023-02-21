Врач Сибирский: горячие напитки и солевой раствор помогут избавиться от насморка

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя насморк, как правило, не представляет большой угрозы для здоровья, он может быть неприятным. И существуют эффективные способы от него избавиться.

Насморк относится к числу болезней, которые человечество до сих пор не может победить, достигнув огромных успехов в борьбе с куда более коварными тяжёлыми недугами. Тем не менее, есть определённые доказавшие свою эффективность способы борьбы с насморком, если это расстройство сильно мешает. О них рассказал врач общей практики Владимир Сибирский.

"Очень хорошо помогает промывание носовых ходов солевыми растворами — можно просто соленую воду, можно морскую воду, которая продаётся в аптеках, — заявил он изданию Газета.Ru. — Гипертонический, то есть высокоосмолярный раствор соленой воды забирает на себя воду из слизистой, уменьшает отек слизистой, облегчает симптомы насморка. Можно применять сосудосуживающие капли, которые за счёт действия на сосуды снимают отёк слизистой, облегчают симптомы. Однако к этим каплям может развиваться привыкание, поэтому к ним стоит прибегать в случае выраженных симптомов и использовать не более двух-трёх дней".

Он также упомянул горячие напитки, содержащие парацетамол, противовоспалительные средства или обезболивающие. В крайних случаях можно прибегать к спреям с ингаляционными стероидами или гормональными препаратами, которые эффективны, если у насморка имеется аллергическая составляющая воспалительного процесса, то есть необходимо лечение аллергического ринита.

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