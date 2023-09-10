The Lancet: избавление от страха движения может вылечить боль в спине

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые сделали вывод, что износ позвоночника, такой как дегенерация межпозвоночных дисков, может быть причиной хронической боли в пояснице. Интересно, что изменения, связанные с износом, могут быть обнаружены у людей, не испытывающих болевых ощущений. Однако сам факт обнаружения таких изменений на рентгеновских и МРТ-снимках может вызвать тревогу и страх, что, в свою очередь, может усилить хроническую боль.

Фото: CreativeCommons

Чтобы справиться с этими проблемами, ученые предлагают использовать комбинацию психотерапии и физических упражнений, известную как когнитивно-функциональная терапия. Этот метод помогает пациентам понять факторы, способствующие боли, и преодолеть страх перед движением.

Исследование показало, что участники, прошедшие когнитивно-функциональную терапию, достигли значительных и стойких результатов в уменьшении боли и улучшении функциональности по сравнению с теми, кто проходил стандартное лечение. Более того, положительный эффект сохранялся до 12 месяцев, и участники исследования выразили высокую степень удовлетворенности результатами лечения.

Важно отметить, что этот метод не подходит, если хроническая боль вызвана серьезными проблемами, требующими других видов медицинского вмешательства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как убрать боль в спине. Упражнение от боли в пояснице - Годинский Константин