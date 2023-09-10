Ученые сделали вывод, что износ позвоночника, такой как дегенерация межпозвоночных дисков, может быть причиной хронической боли в пояснице. Интересно, что изменения, связанные с износом, могут быть обнаружены у людей, не испытывающих болевых ощущений. Однако сам факт обнаружения таких изменений на рентгеновских и МРТ-снимках может вызвать тревогу и страх, что, в свою очередь, может усилить хроническую боль.
Чтобы справиться с этими проблемами, ученые предлагают использовать комбинацию психотерапии и физических упражнений, известную как когнитивно-функциональная терапия. Этот метод помогает пациентам понять факторы, способствующие боли, и преодолеть страх перед движением.
Исследование показало, что участники, прошедшие когнитивно-функциональную терапию, достигли значительных и стойких результатов в уменьшении боли и улучшении функциональности по сравнению с теми, кто проходил стандартное лечение. Более того, положительный эффект сохранялся до 12 месяцев, и участники исследования выразили высокую степень удовлетворенности результатами лечения.
Важно отметить, что этот метод не подходит, если хроническая боль вызвана серьезными проблемами, требующими других видов медицинского вмешательства.
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