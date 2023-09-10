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Психиатр-нарколог Мануилов рассказал о признаках алкогольной зависимости

2:59
Здоровье

Психиатр-нарколог из Областной наркологической больницы Ярославля, Лев Мануилов, поделился информацией о признаках алкогольной зависимости у человека. Врач отметил, что алкоголизм считается психическим заболеванием, и часто больные отрицают свою зависимость от алкоголя, что называется анозогнозией.

Психиатр-нарколог Мануилов рассказал о признаках алкогольной зависимости
Фото: openverse.org

Человек, страдающий алкоголизмом, не считает себя алкоголиком и верит, что может в любой момент перестать пить. В такие моменты близкие часто беспокоятся и приходят на консультацию, первыми выявляя признаки зависимости.

Алкогольное употребление постепенно усиливается, продолжается несколько дней, а затем человек опохмеляется. Социальные проблемы начинают возрастать, и человек становится агрессивным, нервным и раздражительным.

Мануилов подчеркнул, что алкоголизм среди молодежи становится все более распространенным, и он даже видит 17-летних пациентов в своей практике. Он назвал несколько факторов, способствующих этому явлению, такие как легкодоступность алкоголя, социальная дезадаптация, увеличение стрессов и общей тревожности, сообщает MEDIKFORUM. RU. Часто люди пытаются справиться с этими проблемами с помощью алкоголя, но стоит помнить, что алкоголь — это психоактивное вещество, которое изменяет сознание и создает кратковременное чувство ухода от проблем, но при этом повышает риск развития зависимости.

Чем дольше длится фаза отрицания, тем сложнее лечение. Мануилов также выделил три стадии алкогольной зависимости:

  • Начальная стадия: нет похмельного синдрома и других симптомов, запоя нет.
  • Средняя стадия: человек начинает терять контроль над дозой и ситуацией, возникают похмелье и изменения в поведении. Обычно на этой стадии обращаются к врачу.
  • Конечная стадия: происходят необратимые изменения в личности, деградация и социальная дезадаптация. Часто у алкоголика на этой стадии нет работы и семьи, и критика собственного поведения полностью отсутствует

Для выявления алкоголизма или предрасположенности к нему нарколог может задать три важных вопроса:

  • Просили ли вас близкие бросить пить?
  • Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения
  • Было ли у вас желание опохмелиться с утра

Если на эти вопросы получены положительные ответы, то с высокой вероятностью можно говорить о проблемах с алкоголем. Классическими симптомами алкогольной зависимости также являются отсутствие контроля над количеством выпитого, провалы в памяти, похмельный синдром, запойные периоды и внешние признаки, такие как быстрое старение кожи, выпяченные вены и кровоподтеки.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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