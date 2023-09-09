Врачи назвали главный витамин в борьбе с раком

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Под воздействием пандемии коронавируса витамин D снова привлек внимание ученых. Последние исследования показали интересную связь между дефицитом витамина D и риском смерти от различных форм рака. Это может указывать на значимость приема витамина D в качестве средства для снижения смертности.

Фото: openverse.org

Обширное исследование, основанное на данных британского Биобанка, включило в себя более 500 000 британцев. Результаты подтвердили, что дефицит витамина D связан с повышенным риском смерти, особенно от различных форм рака. Эти открытия открывают новые перспективы в борьбе с этим тяжелым заболеванием.

"Солнечные добавки" и их механизм действия

Снижение смертности от рака является приоритетной задачей для систем здравоохранения всего мира, включая Россию. Рассмотрим, как витамин D может стать эффективным инструментом в этой борьбе.

Почему витамин D становится ключевым игроком в борьбе с онкологией? Ученые предполагают, что "витамин солнца" способен активировать противовоспалительные и антиоксидантные механизмы, содействовать восстановлению поврежденной ДНК и даже предотвращать мутации, способствующие росту опухолей.

Бен Шотткер, автор исследования и эпидемиолог из Немецкого центра исследований рака, выделяет следующее:

"Наши результаты подчеркивают важную связь между дефицитом витамина D и смертностью от разных форм рака. Это открывает новые возможности для борьбы с этим опасным заболеванием."

Тем не менее, ученые призывают к дальнейшим исследованиям для полного понимания потенциала витамина D в борьбе с раком. Врач Дженна Макчиочи, эксперт по иммунологии, подчеркивает, что витамин D играет ключевую роль в иммунном здоровье, что делает его потенциально важным средством в профилактике рака. Однако она также напоминает, что результаты исследования могут не быть универсальными для всего населения.

Следует отметить, что наиболее богатыми источниками витамина D3 являются полножирные молочные продукты, желтки яиц и рыба. При этом важно соблюдать разумные дозы приема витамина D, не превышая верхний рекомендуемый уровень в 100 микрограммов в день.

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