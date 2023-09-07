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Психолог Маркова рассказала, как измена влияет на здоровье

2:17
Здоровье

В России традиционно относятся к изменам с негодованием, однако адюльтер все же практикуется многими. Иногда бывает так, что женщины, стремясь сохранить свои семьи или перспективные, по их мнению, отношения, прощают своих партнеров за их "походы налево". Но стоит заметить, что такая добродетель может повлечь за собой проблемы со здоровьем.

Психолог Маркова рассказала, как измена влияет на здоровье
Фото: openverse.org

Психолог Ольга Маркова рассказала о том, какие последствия могут возникнуть из-за решения закрыть глаза на предательство. По ее мнению, снижение самооценки — это еще не самое страшное. Воспоминания о неверности партнера способны вызвать и более серьезные проблемы.

"Измена — это одна из самых болезненных травм. Потому что в этот момент женщина начинает обвинять себя, в том числе подсознательно, думать, что это с ней что-то не так. Мол, если бы она была какая-то другая, "идеальная", то тогда ей бы не изменили. И если она застревает в этой иррациональной вине, то тогда возможны различные тревожные расстройства, вплоть до психозов", — предупредила Маркова.

Эксперт поделилась советами по тому, как правильно и безопасно для своего психического здоровья реагировать на предательство со стороны возлюбленного, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Гарантий полной успешности нет, но, по словам психолога, предложенный ей сценарий дает возможность сохранить и отношения, и психическое равновесие. Также определенная модель поведения поможет избежать глубокой депрессии и других негативных последствий, связанных с мучительными воспоминаниями.

"Измена не происходит просто так — это показатель того, что не все ладно в отношениях. Важно не предпринимать решительных действий, а сначала немного остыть, осознать возможные причины произошедшего, признать свою часть ответственности и ответственность партнера. Поняв возможные мотивы поступка избранника, мы получаем шанс действительно простить его. В результате следует сесть за стол переговоров и обсудить, какие накопились недовольства, какие существуют проблемы и по каким теперь правилам жить", — посоветовала Маркова.

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Второй шанс после измены - бредятина или можно попробовать?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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