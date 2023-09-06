Агроном Викулов призвал не есть незрелые помидоры из-за токсинов

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несколько недозрелых томатов в дневном меню могут привести к серьёзному отравлению токсинами, заявил агроном Владимир Викулов. По словам специалиста, зелёные помидоры содержат ядовитые вещества.

Фото: openverse

Речь идёт о соланине — алкалоиде, который способен вызвать серьёзное отравление организма.

"Если взрослый мужчина в расцвете сил может съесть зелёный помидор, то у детей, людей после болезни или пожилых это может вызвать расстройство, а несколько таких плодов приведут к серьёзному отравлению", — пояснил Викулов радио Sputnik.

По словам эксперта, всё зависит от концентрации вещества. Однако, лучше не рисковать и дать томатам дозреть, пусть и в домашних условиях, к примеру, в одной таре со спелыми овощами и фруктами, а не на ветке.

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