Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о простых и недорогих продуктах, способных защитить от рака толстого кишечника.
Специалист отметила в своём Telegram-канале, что в рационе должно присутствовать достаточное количество Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые организм может получить только извне. Рекомендуется следить за тем, чтобы в рационе всегда была рыба, являющаяся естественным источником Омеги-3.
Отдать предпочтение лучше некрупной рыбе. Среди бюджетных вариантов подойдут сельдь, скумбрия, минтай. Также есть много полезного в кете, горбуше и треске, добавила врач.
В меню стоит включить водоросли, кальмары, креветки и мидии, которые быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредное, заключила доктор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.