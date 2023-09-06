Врач Лебедева: три недорогих сорта рыбы способны защитить от рака кишечника

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о простых и недорогих продуктах, способных защитить от рака толстого кишечника.

Фото: openverse

Специалист отметила в своём Telegram-канале, что в рационе должно присутствовать достаточное количество Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые организм может получить только извне. Рекомендуется следить за тем, чтобы в рационе всегда была рыба, являющаяся естественным источником Омеги-3.

Отдать предпочтение лучше некрупной рыбе. Среди бюджетных вариантов подойдут сельдь, скумбрия, минтай. Также есть много полезного в кете, горбуше и треске, добавила врач.

В меню стоит включить водоросли, кальмары, креветки и мидии, которые быстро размножаются, недолго живут и не успевают накапливать вредное, заключила доктор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.