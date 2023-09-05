В РФ за неделю выявили более 5 тысяч случаев заболевания COVID-19

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последнюю неделю в России зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, и преобладающими остаются варианты штамма "омикрон". Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

"За последнюю неделю зарегистрировано порядка 5,2 тысяч случаев заболевания COVID-19, преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", — говорится в сообщении.

Неделей ранее Роспотребнадзор информировал о выявлении чуть более 4 тысяч случаев COVID-19.

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