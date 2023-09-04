Корейские учёные изобрели новый препарат против лишнего веса

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первая фаза клинических испытаний показала многообещающие результаты нового препарата, который эффективно снижает вес и жировую массу у мышей с ожирением, подвергаемых диете с высоким содержанием жиров, не нарушая при этом аппетита.

Фото: Openverse

Если эти результаты будут успешно перенесены на людей, то данный препарат может произвести революцию в лечении ожирения, позволяя снижать вес без необходимости ограничивать аппетит или избегать употребления жиров.

Этот инновационный препарат предназначен для воздействия на специфический фермент, содержащийся в клетках головного мозга, называемых астроцитами. Эти астроциты играют ключевую роль в регуляции массы тела, воздействуя на отдельную группу нейронов, о чем свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного Институтом фундаментальных наук (IBS) в Корее.

Группа исследователей обнаружила, что в мозге мышей, страдающих ожирением, реактивные астроциты были более распространены по сравнению с мышами со здоровым весом. Эти реактивные астроциты выражали более высокий уровень фермента MAOB, который вырабатывает тормозной нейромедиатор ГАМК. Повышение уровня ГАМК нарушает нормальное функционирование нейронов GABRA5, что приводит к увеличению веса.

Это осознание натолкнуло исследователей на мысль о том, что если повышение активности нейронов GABRA5 уменьшает отложение жира, то блокирование выработки ГАМК астроцитами может стать потенциальной молекулярной мишенью для лечения ожирения.

Появился новый перспективный препарат KDS2010. Этот препарат ингибирует фермент MAOB в реактивных астроцитах, эффективно предотвращая выработку ГАМК и позволяя нейронам GABRA5 нормально функционировать, что способствует снижению веса.

В экспериментах, проведенных на мышах с ожирением, лечение препаратом KDS2010 дало замечательные результаты. Он усиливал метаболизм жировой ткани, уменьшал отложение жира и способствовал снижению веса, даже если мыши находились на диете с высоким содержанием жиров. Важно отметить, что это не повлияло на количество потребляемой мышиной пищи.

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