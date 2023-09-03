Косметолог Шадрина рассказала, как подготовить кожу к осенним холодам

С приходом осенней прохлады у многих людей возникают проблемы с сухостью и раздражением кожи. Чтобы этого избежать, необходимо правильно заботиться о коже. Эксперт в области косметологии и дерматологии, специалист по коррекции фигуры из "СМ-Косметологии" — доктор Екатерина Шадрина, поделилась своими рекомендациями.
В первую очередь врач советует использовать увлажняющие средства, чтобы предотвратить обезвоживание кожи. Особое внимание следует уделить уходу за губами, так как они часто страдают от сухости в холодное время года.
Также эксперт рекомендует не забывать о средствах с защитой от УФ-лучей, поскольку они остаются активными даже осенью.
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