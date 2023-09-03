Врач-онколог Марк Гадзиян: тревожное ощущение в груди предупреждает о смерти

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что своевременный анализ крови на наличие "тромбообразования" может быть решающим фактором в спасении человеческой жизни. Как отметил кандидат медицинских наук, учитывая, что многие тяжело перенесли коронавирус, существует риск развития тромбозов как побочного эффекта, что может привести к внезапной смерти.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

"Умирают за секунды", — отметил Гадзиян, призвав не игнорировать такой симптом, как "тревожное ощущение в груди".

Кроме того, врач подчеркнул, что постоянные проблемы со стулом (продолжительная диарея), утренний кашель до состояния удушья и головные боли могут свидетельствовать о возможных последствиях коронавируса, развивающейся онкологии, аневризме аорты и других опасных заболеваниях сердца и лёгких.

Специалист также поделился полезной привычкой, связанной с профилактикой инфаркта и инсульта. Он порекомендовал пить один стакан воды перед сном. Это поможет предотвратить инсульт и инфаркт.

"Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьёт много воды и у кого здоровое сердце, также намного реже страдают мочекаменной болезнью", — уточнил Гадзиян.

Кроме того, вода перед сном "предотвратит судороги ног ночью", заключил медик.

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