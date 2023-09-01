Хирург-уролог Гадзиян назвал причины пить воду перед сном

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие стараются избегать употребления воды перед сном, опасаясь проснуться из-за желания посетить туалет. Тем не менее, небольшой стакан воды ночью точно не навредит, а, наоборот, может предотвратить серьезные проблемы с сосудами.

Фото: Openverse

Врачи постоянно напоминают нам о важности употребления достаточного количества чистой воды в течение дня. Обычно они советуют начать утро с выпития стакана теплой воды натощак, чтобы активизировать работу органов и приобрести бодрость. Однако важно помнить, что вода полезна не только утром, но и перед сном. Почему?

Хирург-уролог Марк Гадзиян указывает на два весомых аргумента в пользу употребления стакана воды перед сном:

Предотвращение инсульта и инфаркта: умеренное употребление воды способствует поддержанию нормального кровяного давления и уменьшает риск сердечных проблем.

и инфаркта: умеренное употребление воды способствует поддержанию нормального кровяного давления и уменьшает риск сердечных проблем. Предотвращение ночных судорог в ногах: мышцам ног нужна достаточная гидратация, так как их недостаток может вызвать неприятные судороги во сне.

Важно отметить, что норма употребления жидкости может варьироваться в зависимости от времени года и уровня активности. Поэтому всегда важно следить за балансом и уделять внимание своим потребностям в воде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Можно ли пить воду перед сном?☝️