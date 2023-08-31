Онколог: зуд кожи может указывать на рак поджелудочной

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак поджелудочной железы известен своей агрессивностью и низкой выживаемостью, особенно на поздних стадиях. Однако ранние симптомы могут быть неявными и легко проходить незамеченными. Врач-онколог Андрей Воробьев поделился признаками, на которые следует обратить внимание.

Фото: openverse

Важно обратить внимание на физическую слабость и ощущение постоянной усталости. Отличительной чертой является то, что эта слабость может затрагивать определенные части тела, такие как руки и ноги. Этот симптом не исчезает со временем и мешает повседневным делам.

Зуд кожи, напоминающий ощущение колючек, также может быть одним из ранних признаков. Человек может ощущать необходимость постоянно чесаться.

Среди других признаков следует обратить внимание на пожелтение белков глаз, изменение цвета мочи на более темный и светлые фекалии, потерю аппетита или веса без видимых причин, ощущение жара или дрожи, понос, запор или изменения в стуле, боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться во время еды или в положении лежа, но уменьшаться при наклоне вперед.

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