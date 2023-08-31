Интернет — защитник мозга: как регулярное использование может снизить риск деменции

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак, поделилась информацией о том, что регулярное использование интернета может сократить риск развития деменции вдвое.

Фото: openverse

Множество исследований указывают на то, что активное взаимодействие с онлайн миром способствует развитию и поддержанию когнитивного резерва, защищая мозг от утраты его функциональной активности.

Чердак подчеркнула, что использование интернета может способствовать улучшению когнитивных показателей, вербального мышления и памяти у пожилых людей. Эти позитивные эффекты помогают замедлить процесс старения мозга и уменьшить вероятность развития деменции.

Она также пояснила, что головной мозг выполняет множество когнитивных задач, и его активность и метаболизм начинают снижаться, когда умственная деятельность замедляется. Использование интернета и работы за компьютером требуют определенной когнитивной нагрузки, что помогает поддерживать активность мозга.

Тем не менее, врач предупредила, что проведение времени в интернете не должно превышать двух часов, чтобы избежать обратного эффекта.

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