Интернет — защитник мозга: как регулярное использование может снизить риск деменции

Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак, поделилась информацией о том, что регулярное использование интернета может сократить риск развития деменции вдвое.
Множество исследований указывают на то, что активное взаимодействие с онлайн миром способствует развитию и поддержанию когнитивного резерва, защищая мозг от утраты его функциональной активности.
Чердак подчеркнула, что использование интернета может способствовать улучшению когнитивных показателей, вербального мышления и памяти у пожилых людей. Эти позитивные эффекты помогают замедлить процесс старения мозга и уменьшить вероятность развития деменции.
Она также пояснила, что головной мозг выполняет множество когнитивных задач, и его активность и метаболизм начинают снижаться, когда умственная деятельность замедляется. Использование интернета и работы за компьютером требуют определенной когнитивной нагрузки, что помогает поддерживать активность мозга.
Тем не менее, врач предупредила, что проведение времени в интернете не должно превышать двух часов, чтобы избежать обратного эффекта.
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