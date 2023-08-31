Ученые из Сан-Диего раскрыли способ, который поможет дожить минимум до 90 лет

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Секрет долгой и качественной жизни может быть простым и доступным. Подумать можно, что речь идет о борьбе с вредными привычками, физической активности и изменении диеты. Однако, согласно исследованиям ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, важным фактором долголетия является поддержание здорового веса.

Фото: openverse

Селективность в выборе пищи и жизненных привычек может способствовать долголетию и сохранению самостоятельности даже на преклонном возрасте. Ученые утверждают, что поддержание здорового веса оказывает колоссальное влияние на этот процесс.

В ходе исследования, в котором приняли участие более 54 000 человек разных возрастов и полов, было выявлено, что те, кто поддерживал здоровый вес до 60 лет, имели намного больше шансов дожить до 90 лет. Важно отметить, что речь идет о здоровом весе, который поддерживается путем сбалансированной диеты и физической активности, а не о резких изменениях массы тела.

Кроме того, ученые обнаружили, что непреднамеренное снижение веса может сигнализировать о плохом здоровье. Такие изменения могут быть предвестниками различных заболеваний, включая онкологические.

Идеальный вес для долголетия считается тем, который находится в пределах индекса массы тела (ИМТ) от 25 до 29. Ученые подчеркивают важность поддержания здорового веса и сбалансированной диеты, а также умеренной физической активности для достижения долголетия и хорошего качества жизни.

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