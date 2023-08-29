Врач Петров: современные наркоманы слишком суетливы, чешутся и страдают бруксизмом

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач Клиники доктор Исаева, врач психиатр-нарколог Даниил Петров рассказал, что современные наркоманы, сидящие на синтетических "солевых" препаратах, отличаются от тех, которых показывают в фильмах.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

"Наркоман раньше – это когнитивно сохранный молодой человек с физиологическими проблемами. Сегодня – это человек с грубыми нарушениями памяти, внимания, мышления, часто с продуктивной психотической симптоматикой в виде бреда и галлюцинаций», – сказал Петров, которого цитирует Газета.Ru.

Современные наркоманы чрезмерно активны, суетливы, подвижны и не в меру эмоциональны. Движения у них часто хаотичные и порывистые. Кроме того, наркоманы постоянно чешутся, страдая от сильного кожного зуда.

Врач добавил, что наркоманы сегодня быстро теряют вес, имеют серую кожу, у них сильно испорчены зубы, волосы и ногти, потому что нужные организму минералы (калий, магний, кальций и т.д.) просто-напросто вымываются из организма.

Помимо этого, люди, употребляющие наркотики, страдают от бруксизма.

«Со временем развивается и все больше усиливается бруксизм – движения челюстями, скрежетание зубами вплоть до того, что начинает стираться эмаль, зубы становятся незащищенными, болезненными и разрушаются. Причем если все остальные физические нарушения со временем можно восстановить, то бруксизм может остаться навсегда", - добавил нарколог.

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