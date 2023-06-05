В Ставрополе осудили наркомана, давшего взятку полицейскому

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ставрополе осудили мужчину, признанного виновным в хранении запрещенных наркотических препаратов, а также за дачу взятки начальнику ОНК отдела МВД по Кировскому округу. Об этом сообщает newstracker. ru.

Фото: potokmedia.ru

Злоумышленник рассчитывал избежать наказание и предложил сотруднику правопорядка 190 тыс. рублей. Действуя в рамках оперативных мероприятий, полицейский способствовал задержанию взяткодателя сразу после передачи денег.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и приговорили его к пяти годам лишения свободы условно.

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