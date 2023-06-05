В Ставрополе осудили мужчину, признанного виновным в хранении запрещенных наркотических препаратов, а также за дачу взятки начальнику ОНК отдела МВД по Кировскому округу. Об этом сообщает newstracker. ru.
Злоумышленник рассчитывал избежать наказание и предложил сотруднику правопорядка 190 тыс. рублей. Действуя в рамках оперативных мероприятий, полицейский способствовал задержанию взяткодателя сразу после передачи денег.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело и приговорили его к пяти годам лишения свободы условно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.