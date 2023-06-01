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На ставропольского автоблогера могут завести уголовное дело за неуплату налогов

2:27
Происшествия

На ставропольского автоблогера Олега Телятникова, больше известного как Олег "Вкайф", могут завести ещё одно уголовное дело. Мужчину подозревают в неуплате налогов.

На ставропольского автоблогера могут завести уголовное дело за неуплату налогов
Фото: t.me/mediastanciacom/6023

В октябре прошлого года Шпаковский суд Ставрополя вынес обвинительный приговор, по которому блогера приговорили к условному наказанию почти на пять лет. Всё из-за инцидента, который произошёл в феврале 2021 года.

В центре города произошла ссора, как утверждал Олег Вкайф, его сбил помощник прокурора города на пешеходном переходе и пытался скрыться с места происшествия. Блогер догнал обидчика, ножом проколол колесо, оторвал номера с машины и всё снял на видео, утверждая, что помощник прокурора Алехин был в наркотическом опьянении.

В итоге экспертиза показала, что Алехин полностью трезв, а инцидент произошёл не на пешеходном переходе. Это стало понятно благодаря камерам наблюдения, на которых можно разглядеть, что Олег Вкайф хотел перейти улицу в неположенном месте, перед ним остановилась "тойта", за рулём которой сидел Алехин. Блогер стал размахивать руками и ударил кулаком по капоту машины, после чего машина уехала. Но Телятников догнал Алехина, заблокировал иномарку и стал угрожать ножом.

В итоге, против блогера возбудили уголовное дело по трём статьям:

  1. угроза убийством,
  2. порча чужого имущества
  3. и хулиганство.

Позже при обыске в машине Олега Вкайф оперативники нашли психотропные вещества, а дома незарегистрированный пистолет "Иж-71". Всё это также было приобщено к уголовному делу, но в колонию блогер не попал, хотя по совокупности преступлений должен был.

Всю эту ситуацию Телятников в соцсетях пытался вывернуть в свою пользу, изображая из себя жертву "полицейского произвола", перевирая реальные факты конфликта.

Теперь правоохранительные органы проверяют информацию о том, что блогер уклоняется от уплаты налогов, как это делали и другие российские интернет-звезды. И если факты подтвердятся, то против Олега Вкайф будет возбуждено уголовное дело, а его, скорее всего, отправят в колонию за нарушение условного срока по предыдущему уголовному делу.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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