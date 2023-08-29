Кардиолог Панков рассказал о продуктах, препятствующих образованию тромбов

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риски, связанные с образованием кровяных сгустков, несут серьезную угрозу для нашего здоровья. Однако существуют действенные способы уменьшить этот риск путем внесения корректив в наш рацион. Врач-кардиолог Андрей Панков рассказывает о продуктах, которые могут естественным образом помочь разжижать кровь и предотвращать образование тромбов, сообщает MedPulse.

Фото: openverse.org

Имбирь и темный шоколад

Это не только вкусные угощения, но и незаменимые помощники в заботе о здоровье сердца. Имбирь и темный шоколад обладают уникальными свойствами, способствующими естественному разжижению крови. Их включение в рацион приносит ощутимые преимущества для сердечно-сосудистой системы.

Миндаль и кешью

Миндаль и кешью — настоящие кладези питательных веществ. Они не только обогащают наш рацион вкусом, но и способствуют активному разжижению крови. Полезные вещества, содержащиеся в этих орехах, способствуют поддержанию здорового кровообращения и предотвращению образования тромбов.

Пресноводная рыба и мясные продукты

Пресноводная рыба и нежные мясные продукты играют важную роль в поддержании здоровья сердца. Они обеспечивают организм необходимыми белками и питательными веществами, не перегружая его жиром и холестерином. Давайте отдадим предпочтение белому мясу и пресной рыбе, чтобы поддерживать оптимальную вязкость крови.

Таурин

Таурин — ценная аминокислота, способствующая предотвращению образования тромбов. Пищевые продукты, богатые таурином, такие как морепродукты и витаминные добавки, способствуют улучшению кровообращения и уменьшению риска тромбов. Имея в виду такие продукты, как имбирь, чеснок, лук, миндаль, кешью, подсолнечные семечки, свекла и темный шоколад, мы можем сделать наш рацион еще более разнообразным и полезным для нашего здоровья.

Омега-3 жирные кислоты и злаки

Омега-3 жирные кислоты из растительных масел, таких как рапсовое, льняное, подсолнечное или оливковое масло, способствуют улучшению кровообращения и снижению вероятности образования тромбов. Врач Андрей Панков советует интегрировать полезные злаки в наш рацион для поддержания здоровья сердца. Овсяные хлопья, цельные зерновые хлебцы, макароны из цельных зерен и отруби — отличные варианты для поддержания оптимальной работы сердечно-сосудистой системы.

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ПРОДУКТЫ РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ ТРОМБОВ.