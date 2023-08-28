Нутрициолог Максим Антонюк назвал продукты, которые взбодрят не хуже кофе

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывает, что неожиданно человека охватывает апатия. В такие дни хочется просто лежать и размышлять. И этому состоянию есть объяснение: нутрициолог Максим Антонюк утверждает, что в такие моменты часто организму не хватает энергии. И в данном случае на помощь может прийти не кофе, а витамин B12.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Витамин B12 играет важную роль в организме, он не только способствует созреванию красных кровяных клеток — эритроцитов, но и участвует в синтезе ДНК. Поэтому его хроническое отсутствие может привести к проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системой", — объясняет Антонюк, в интервью порталу "Кубанские новости".

Он также перечисляет пять продуктов, которые рекомендуется включить в рацион для поддержания уровня этих витаминов и, соответственно, энергии.

Молоко : всего два стакана молока покрывают суточную потребность в витамине B12.

: всего два стакана молока покрывают суточную потребность в витамине B12. Говядина : всего 100 граммов говядины достаточно для покрытия суточной потребности в этих "энергетических" витаминах. Кроме того, в говядине содержатся белок, цинк и железо, способствующие увеличению сил и выносливости.

: всего 100 граммов говядины достаточно для покрытия суточной потребности в этих "энергетических" витаминах. Кроме того, в говядине содержатся белок, цинк и железо, способствующие увеличению сил и выносливости. Рыба : витамин B12 присутствует в разных видах рыбы, но особенно богаты им сельдь, скумбрия и форель.

: витамин B12 присутствует в разных видах рыбы, но особенно богаты им сельдь, скумбрия и форель. Мюсли : готовые завтраки с добавлением витамина B12 можно приобрести в магазинах. Также подойдут обычные овсяные хлопья с добавлением этого витамина.

: готовые завтраки с добавлением витамина B12 можно приобрести в магазинах. Также подойдут обычные овсяные хлопья с добавлением этого витамина. Пищевые дрожжи: они являются ценным источником витамина B12 (содержание может составлять от 340 до 1000% суточной нормы в 100 граммах продукта). Дрожжи можно использовать не только при выпечке, но и добавлять в салаты или мюсли.

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10 Продуктов которые бодрят не хуже кофе