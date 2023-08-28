Почечные заболевания далеко не всегда характеризуются яркой клиникой. Об этом сообщила нефролог Ирина Бобкова.
По словам доктора медицинских наук, пациент может заподозрить заболевание по отёкам, крови в моче, резкому подъёму давления. Однако в других случаях самостоятельная диагностика затруднена, уточнила специалист.
Она добавила, что такому симптому, как боль в пояснице, часто уделяется избыточное внимание, поскольку неприятные ощущения могут возникать не только из-за болезни почек.
"Большая часть пациентов болеют и вовсе бессимптомно, поэтому заболевание должно выявляться обязательно лабораторно", — сказала эксперт в интервью сайту aif.ru.
Бобкова порекомендовала пройти скрининг хронической болезни почек россиянам, которые страдают от гипертонии, сахарного диабета, ожирения, хронических инфекций, а также испытывают проблемы с сердцем или другими жизненно важными органами.
Ранее врач Иван Портер посоветовал сократить употребление мяса, чтобы снизить вероятность образования камней в почках.
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