Нефролог Бобкова: хроническая болезнь почек может долго протекать бессимптомно

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почечные заболевания далеко не всегда характеризуются яркой клиникой. Об этом сообщила нефролог Ирина Бобкова.

Фото: CreativeCommons

По словам доктора медицинских наук, пациент может заподозрить заболевание по отёкам, крови в моче, резкому подъёму давления. Однако в других случаях самостоятельная диагностика затруднена, уточнила специалист.

Она добавила, что такому симптому, как боль в пояснице, часто уделяется избыточное внимание, поскольку неприятные ощущения могут возникать не только из-за болезни почек.

"Большая часть пациентов болеют и вовсе бессимптомно, поэтому заболевание должно выявляться обязательно лабораторно", — сказала эксперт в интервью сайту aif.ru.

Бобкова порекомендовала пройти скрининг хронической болезни почек россиянам, которые страдают от гипертонии, сахарного диабета, ожирения, хронических инфекций, а также испытывают проблемы с сердцем или другими жизненно важными органами.

Ранее врач Иван Портер посоветовал сократить употребление мяса, чтобы снизить вероятность образования камней в почках.

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