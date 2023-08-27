Medicalxpress: Врач Портер рассказал о продуктах, ведущих к образованию камней в почках

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снизить риски образования камней в почках — задача, которая стоит перед каждым десятым человеком. Чтобы успешно справиться с этой проблемой, важно придерживаться профилактической программы и следовать правильному питанию.

Фото: openverse.org

Американский медик, давая интервью изданию Medicalxpress, поделился списком овощей и фруктов, которые могут способствовать образованию камней в почках и, следовательно, должны быть ограничены в рационе.

Важность профилактики и правильного питания

Эффективная стратегия профилактики многих заболеваний начинается с осознания роли питания и его воздействия на организм. В данном случае, существуют определенные продукты, способствующие формированию камней в почках, и наоборот — те, которые могут помочь предотвратить этот процесс. Важно разбираться в этой теме, чтобы принимать осознанные решения.

Исследования показывают, что некоторые фрукты и овощи могут иметь благоприятное влияние на почки, особенно благодаря высокому содержанию воды и натуральных цитратов, которые являются ингибиторами образования камней. Среди таких продуктов, прежде всего, следует выделить:

Огурцы

Огурцы — отличный источник влаги и ценных веществ, способствующих поддержанию здоровья почек. Их регулярное употребление может помочь уменьшить риск образования камней.

Помидоры

Помидоры богаты антиоксидантами и полезными веществами, которые способствуют нормальной работе почек. Включение помидоров в рацион поможет поддерживать здоровье мочевыводящей системы.

Арбузы

Арбузы славятся высоким содержанием воды и природных соединений, которые способствуют растворению минеральных отложений. Употребление арбузов поможет поддерживать чистоту почек.

Продукты, которые повышают риск

Однако стоит помнить, что есть продукты, которые могут увеличить риск образования камней в почках. Особенно это касается продуктов с высоким содержанием белка животного происхождения. Врач Иван Портер рекомендует сократить потребление мяса до минимума, чтобы снизить вероятность образования камней.

Также стоит обращать внимание на продукты, содержащие оксалаты — вещества, способствующие образованию камней. К таким продуктам относятся шпинат и ревень. Портер советует употреблять такие продукты вместе с кальцием, так как это может снизить их негативное воздействие на почки. Например, употребление шпината с сыром может быть хорошей стратегией.

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Продукты, приводящие к образованию камней в почках