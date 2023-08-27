Диетолог Дарья Русакова: Риск развития рака

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские исследования раскрывают, что чрезмерное потребление выпечки может повысить вероятность развития онкологических заболеваний, как показывают медицинские исследования.

Фото: Wikipedia

Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, специалист по диетологии и нутрициологии, делилась своим мнением по данному вопросу, сообщает MedPulse.

Связь между потреблением выпечки и риском онкологии

Избыточное количество углеводов в выпечке может негативно сказаться на балансе микрофлоры в кишечнике. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с пищеварением и повысить вероятность возникновения онкологических заболеваний. По мнению Дарьи Русаковой, эксперта в этой области, чрезмерное употребление выпечки может иметь серьезные последствия для организма.

Негативное воздействие выпечки на здоровье: что делает её опасной

Тесто, используемое для выпечки, часто содержит маргарин и трансжиры, которые неблагоприятно влияют на организм. Трансжиры, содержащиеся в маргарине, негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и могут способствовать развитию раковых клеток. В результате, даже привлекательно выглядящая дрожжевая выпечка может стать потенциальным источником здоровенных проблем для организма.

Здоровый образ жизни и сбалансированное питание

С целью снизить риск онкологии и поддерживать общее благосостояние, особо важно следить за своим рационом. Стоит заменить чрезмерное потребление выпечки на более полезные и питательные альтернативы. Повышайте употребление свежих фруктов, овощей и зелени, чтобы обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами.

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