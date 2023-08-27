Ученые выяснили, что мясо приводит к инфекциям мочевыводящих путей

Свежие выводы американских исследователей показали, что инфекции мочевыводящих путей могут быть вызваны не только внешними факторами, но и продуктами, которые мы употребляем в своем рационе. Особое внимание ученые уделили зараженному мясу, точнее — кишечной палочке, находящейся в нем.
Каждый год в Соединенных Штатах зарегистрированы более полумиллиона случаев инфекций мочевыводящих путей. Эта проблема остается серьезной заботой для медицинского сообщества, поскольку в большинстве случаев причина заболевания оставалась загадкой.
В России ситуация аналогична: как среди взрослых, так и среди детей, и среди мужчин, и среди женщин наблюдается распространенность инфекций мочевыводящих путей.
Свежие исследования подтверждают, что до 8% случаев инфекций мочевыводящих путей, вызванных E. coli, приходится на зараженное мясо. Это означает, что от 480 тысяч до 640 тысяч случаев инфекций в США связаны с употреблением продуктов животного происхождения, содержащих опасные бактерии.
Под видом легкой болезни инфекции мочевыводящих путей могут скрывать серьезные угрозы здоровью. От воспаления до почек и даже сепсиса — последствия могут быть далеко идущими. Кроме того, применение антибиотиков при лечении животных на фермах способствует развитию устойчивости к антибиотикам.
Сокращение риска инфекций мочевыводящих путей начинается с правильного питания. Избегание продуктов животного происхождения снижает воздействие опасных бактерий, помогая избежать инфекций. Такой подход также снижает потребление антибиотиков и риск развития хронических заболеваний.
Под термином инфекции мочевыводящих путей скрывается поражение мочевыделительной системы, включая почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Отсутствие точной локализации воспаления требует назначения антимикробных препаратов широкого спектра действия.
Инфекции мочевыводящих путей могут поражать любого в любом возрасте. Особое внимание следует уделять следующим симптомам:
Инфекции мочевыводящих путей у мужчин редко встречаются у молодых, но становятся более вероятными после 50 лет. Они могут протекать бессимптомно, охватывая различные части мочевыводящей системы. Бактерии обычно труднее проникнуть в мочевой пузырь у мужчин, однако венерические заболевания или наличие мочевых камней могут способствовать развитию инфекции.
У женщин риск инфекций мочевыводящих путей значительно выше, чем у мужчин. По статистике, более 50% женщин сталкиваются с инфекциями как минимум один раз в жизни, а некоторые сталкиваются с рецидивами. Открытая статистика также указывает на высокую вероятность повторных случаев в течение шести месяцев. В таких ситуациях рекомендуется проведение УЗИ мочевыводящих путей для выявления аномалий.
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