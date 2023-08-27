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Ученые выяснили, что мясо приводит к инфекциям мочевыводящих путей

3:57
Здоровье

Свежие выводы американских исследователей показали, что инфекции мочевыводящих путей могут быть вызваны не только внешними факторами, но и продуктами, которые мы употребляем в своем рационе. Особое внимание ученые уделили зараженному мясу, точнее — кишечной палочке, находящейся в нем.

Ученые выяснили, что мясо приводит к инфекциям мочевыводящих путей
Фото: openverse.org

Статистика и реальность: масштаб проблемы

Каждый год в Соединенных Штатах зарегистрированы более полумиллиона случаев инфекций мочевыводящих путей. Эта проблема остается серьезной заботой для медицинского сообщества, поскольку в большинстве случаев причина заболевания оставалась загадкой.

В России ситуация аналогична: как среди взрослых, так и среди детей, и среди мужчин, и среди женщин наблюдается распространенность инфекций мочевыводящих путей.

Опасность скрыта: зараженное мясо как источник бактерий

Свежие исследования подтверждают, что до 8% случаев инфекций мочевыводящих путей, вызванных E. coli, приходится на зараженное мясо. Это означает, что от 480 тысяч до 640 тысяч случаев инфекций в США связаны с употреблением продуктов животного происхождения, содержащих опасные бактерии.

От легкой формы до серьезных осложнений: последствия инфекции

Под видом легкой болезни инфекции мочевыводящих путей могут скрывать серьезные угрозы здоровью. От воспаления до почек и даже сепсиса — последствия могут быть далеко идущими. Кроме того, применение антибиотиков при лечении животных на фермах способствует развитию устойчивости к антибиотикам.

Защита начинается с питания: роль диеты и продуктов растительного происхождения

Сокращение риска инфекций мочевыводящих путей начинается с правильного питания. Избегание продуктов животного происхождения снижает воздействие опасных бактерий, помогая избежать инфекций. Такой подход также снижает потребление антибиотиков и риск развития хронических заболеваний.

ИМП: терминология и распространенность

Под термином инфекции мочевыводящих путей скрывается поражение мочевыделительной системы, включая почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Отсутствие точной локализации воспаления требует назначения антимикробных препаратов широкого спектра действия.

Инфекции мочевыводящих путей могут поражать любого в любом возрасте. Особое внимание следует уделять следующим симптомам:

  • Частое мочеиспускание в небольшом количестве мочи.
  • Постоянные позывы к мочеиспусканию.
  • Жжение при мочеиспускании.
  • Мутная моча с неприятным запахом.
  • Красноватый, розоватый или коричневый цвет мочи, свидетельствующий о наличии крови.

ИМП у мужчин: особенности и причины

Инфекции мочевыводящих путей у мужчин редко встречаются у молодых, но становятся более вероятными после 50 лет. Они могут протекать бессимптомно, охватывая различные части мочевыводящей системы. Бактерии обычно труднее проникнуть в мочевой пузырь у мужчин, однако венерические заболевания или наличие мочевых камней могут способствовать развитию инфекции.

ИМП у женщин: особенности и рецидивы

У женщин риск инфекций мочевыводящих путей значительно выше, чем у мужчин. По статистике, более 50% женщин сталкиваются с инфекциями как минимум один раз в жизни, а некоторые сталкиваются с рецидивами. Открытая статистика также указывает на высокую вероятность повторных случаев в течение шести месяцев. В таких ситуациях рекомендуется проведение УЗИ мочевыводящих путей для выявления аномалий.

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Инфекции мочевыводящих путей!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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