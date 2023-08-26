Врачи рассказали о клетках, которые помогают справиться с пневмонией

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Противостояние воспалению играет важную роль в ответе иммунной системы нашего организма. Однако иногда этот ответ становится излишне активным в наших легких, вызывая неудержимые процессы, которые могут быть фатальным.

Фото: search.creativecommons

Многие смерти от COVID-19 были вызваны воспалением легких, что приводило к их обширному повреждению.

Группа исследователей из Чикагского университета штата Иллинойс изучила, как легкие противостоят болезни. Их работа указывает на клетки в легких, которые снижают воспаление, удаляя клеточные остатки, поглощая вредные бактерии и высвобождая противовоспалительные белки. Более того, эти клетки могут быть обучены более слабой инфекцией выполнять эту функцию еще более эффективно во время последующей инфекции.

Ученые продемонстрировали, что инъекции этих обученных клеток мышам помогли сохранить их жизнь после инфекции пневмонией. Эти результаты предполагают, что такие обученные клетки могут стать частью клеточной терапии, предотвращающей чрезмерное воспаление. Исследование опубликовано в журнале Journal of Experimental Medicine.

Исследователи обнаружили, что после первичного контакта с бактериальным токсином клетки иммунной системы легких, называемые альвеолярными макрофагами, помогли снизить тяжесть воспаления, вызванного вторичным контактом с бактериальным токсином через неделю. Преимущество этой "памяти" или "обучения" сохранялось даже при вторичном контакте через месяц, рассказали профессора Джалис Рехман и Бенджамин Голдберг.

"Клетки, кажется, становятся особенно эффективными в удалении постинфекционных остатков, таких как клеточные остатки от иммунных клеток, боровшихся с инфекцией, или от поврежденной ткани. Очистка этих остатков важна, потому что их наличие может стимулировать иммунную систему продолжать реагировать, тем самым усиливая воспаление." — пояснил Рехман.

Рехман также добавил, что поскольку эти остатки не специфичны для одного типа инфекции, то обученные макрофаги могут помочь снизить риск острого воспаления легких от последующих инфекций, вызванных другими заболеваниями. Исследователи обнаружили, что молекулы, участвующие в удалении клеточных остатков, были в больших количествах у обученных альвеолярных макрофагов.

"Альвеолярные макрофаги - необычные клетки, с которыми мы рождаемся. Во время инфекций альвеолярные макрофаги умирают. Они также передают эпигенетическую информацию своим клеточным потомкам, что означает, что новые макрофаги могут сохранять память о предыдущих инфекциях. Все это делает их очень эффективными в помощи с острым воспалением легких. ." — сказал Рехман.

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