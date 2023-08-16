Онколог назвал чувство быстрого насыщения во время еды опасным сигналом

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто онкология, связанная с патологией со стороны желудка, проявляется во время приёма пищи. Как передаёт Express со ссылкой на экспертов из организации Cancer Research UK, должно насторожить, если человек стал насыщаться гораздо меньшим количеством еды, чем раньше.

Фото: washingtonpost.com; Rey Lopez

Подтвердив выводы специалистов ведущий онколог Южного федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Он отмечает, быстрое насыщение после небольшого приёма пищи может указывать на стресс или потенциальные проблемы в организме.

Как пишет "Доктор Питер", ссылаясь на онколога, есть ещё один симптом во время еды, который является сигналом проблемы в организме. Его не следует игнорировать. Опасная патология проявляется в момент завтрака, обеда, ужина.

"Вам также стоит насторожиться, если у вас внезапно появилось чувство задержки при приёме пищи — кажется, что еда остановилась где-то вверху живота", — цитирует издание профессора.

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