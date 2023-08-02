Врач-онколог Карасёв рассказал, как по языку определить болезни ЖКТ

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В норме язык должен быть ровного розового цвета. Врач-онколог Иван Карасёв рассказал, о чём говорят его цвет, форма и структура языка. Он отметил тревожные признаки, которые могут символизировать о болезнях желудка.

Фото: https://zdorovie-legkie.ru/

При наличии хронического гастрита на языке появляются отложения светлого и иногда тёмного серого цвета. При этой болезни беспокоят боли после принятия пищи.

При остром гастрите на языке появляется вязкий тёмно-серый налёт. Беспокоят сухость во рту/повышенное образование слюны, изжога, боли после приёмов пищи.

При язве желудка на языке появляется налёт ярко-красного цвета с серыми пятнистыми вкраплениями. Пациента беспокоят стоматит, жжение, цианоз, повышенное слюноотделение.

При онкологических заболеваниях ЖКТ язык покрывается белым вязким и плотным по структуре налётом. При этом беспокоит жжение и повышенное выделение слюны.

"Если вас беспокоит налёт на языке, то стоит пройти обследование органов ЖКТ и понять что с вами происходит. Введите себе в привычку каждое утро осматривать полость рта на предмет подозрительных изменений", — заключил врач.

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О цвете языка