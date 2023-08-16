Ученые исследовали летальные исходы от сердечного приступа во время секса

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смертельные случаи, связанные с сердечным приступом во время или сразу после полового акта, имеют место. Это подтверждают исследователи Лондонского университета Святого Георгия, чья статья была опубликована в журнале JAMA Cardiology.

Фото: Pravda.Ru

Новое исследование: мифы и реальность

Ученые решили рассмотреть риск смерти от сердечного приступа, связанного с сексуальной активностью. Путем анализа медицинских записей пациентов Центра сердечной патологии Святого Георгия были выявлены случаи смертей, произошедшие во время полового акта.

В общей сложности, из 6847 пациентов, умерших от внезапного сердечного приступа за последние 16 лет, только 17 человек (0.2%) скончались во время или в течение часа после полового акта. Однако стоит отметить, что из этих 17 случаев лишь 11 были мужчинами, возраст которых составлял в среднем 38 лет.

Возраст и сердечная патология

Новое исследование опровергает утверждение, что основное количество смертей приходится на пожилых мужчин. Большинство молодых мужчин, которые скончались от сердечного приступа во время секса, уже имели диагностированную сердечную патологию. Этот факт свидетельствует о том, что риск сердечного приступа во время полового акта у молодых мужчин с "сердечными" проблемами действительно существует.

Пол и риск

Интересным фактом стало то, что среди женщин число смертей также оказалось выше, чем многие предполагали. Это свидетельствует о том, что риск сердечного приступа во время секса не ограничивается только мужским полом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Влияние секса на сердечно-сосудистую систему