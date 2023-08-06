Из заявления эндокринолога Зухры Павловой следует, что при стрессе отлично помогает медитация.
Врач предложила новичкам технику, способствующую расслаблению нервной системы. Павлова предлагает в течение нескольких минут непрерывно смотреть на пламя свечи, стараясь отпускать все мысли, преимущественно негативные.
Ключевым моментом методики является полное сосредоточение на огне, резюмировала специалист.
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