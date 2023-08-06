Эндокринолог Павлова рекомендует медитировать для снятия стресса

0:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Из заявления эндокринолога Зухры Павловой следует, что при стрессе отлично помогает медитация.

Фото: kp.ru

Врач предложила новичкам технику, способствующую расслаблению нервной системы. Павлова предлагает в течение нескольких минут непрерывно смотреть на пламя свечи, стараясь отпускать все мысли, преимущественно негативные.

Ключевым моментом методики является полное сосредоточение на огне, резюмировала специалист.

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