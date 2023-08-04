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Врач рассказал об опасных ошибках при сильной жаре

1:59
Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился советами, которые помогут нам легче перенести сильную жару и избежать негативных последствий. Об этом сообщает портал Medikforum.

Врач рассказал об опасных ошибках при сильной жаре
Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-ynews/1781820/59afdf67aa7ac36e29e8fa8f41dd3cf5/orig

В период сильной жары лучше ограничить физическую активность. Под воздействием высокой температуры мышцы могут создавать дополнительное тепло, что увеличивает риск перегрева организма. Особенно это актуально в самые жаркие дни, когда солнце палит особенно сильно.

Доктор Кондрахин советует выбирать для прогулок и активностей места, где есть тень и прохлада. Даже если вы решите выйти на улицу, старайтесь оставаться в относительно прохладных местах. В самое пекло дня лучше всего уйти в помещение с кондиционером или воспользоваться специальными устройствами для охлаждения.

Еще одним важным советом является выбор времени для выхода на улицу. Доктор рекомендует предпочитать вечерние часы для активностей на открытом воздухе. В это время солнце уже не так активно и можно насладиться прогулкой без лишнего риска для здоровья.

Не менее важно обеспечить себя надлежащей защитой от солнца. Врач советует избегать длительного нахождения под открытым солнцем в пик жары. Возможно, это кажется очевидным, но немногие придерживаются этого правила. Используйте солнцезащитные средства, одевайтесь в светлую и защищающую одежду, чтобы минимизировать риск ожогов и перегрева.

Особое внимание следует уделить питьевому режиму. В жаркое время организм быстро теряет влагу, что может вызвать обезвоживание и даже тепловой удар. Следуйте рекомендациям доктора Кондрахина и пейте воду комнатной температуры в течение всего дня. Небольшие, регулярные глотки помогут поддерживать оптимальный уровень гидратации и снизят нагрузку на сердце.

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Тренироваться в жару, что произойдет с вашим телом?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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