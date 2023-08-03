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Онколог Воробьев назвал возможный симптом опухоли мозга, который проявляется во время еды

2:43
Здоровье

При выявлении возможных симптомов опухоли головного мозга очень важно отличить их от других проблем со здоровьем, включая возможные признаки инфекции Covid. Расположение опухоли в головном мозге напрямую связано с симптомами, которые могут возникнуть у человека.

Онколог Воробьев назвал возможный симптом опухоли мозга, который проявляется во время еды
Фото: pixabay. com

Один из специфических симптомов связан с приёмом пищи. Потеря вкуса и обоняния зачастую может быть связана с опухолями мозга, особенно с теми, которые расположены в определённых областях мозга. Значимость этого явления заключается в том, что его можно обнаружить в основном во время приёма пищи.

Доктор Андрей Воробьев, известный онколог, подчеркивает: "Потеря вкуса и обоняния, заметная во время приема пищи, может свидетельствовать о наличии опухоли мозга".

Последствия опухолей лобной доли головного мозга

Опухоль головного мозга в лобной доле может привести к различным последствиям, включая потерю обоняния и другие симптомы, такие как затруднение речи, снижение концентрации внимания и трудности в усвоении новой информации. Распознавание этих симптомов как потенциальных предупреждающих признаков является чрезвычайно важным.

Опухоли височной доли

В случае опухолей, расположенных в височной доле головного мозга, человек может испытывать трудности с обработкой сенсорной информации, поступающей от органов восприятия, — обонянием и вкусом. Эти опухоли могут вызывать и другие симптомы, например, проблемы с распознаванием лиц и предметов, а также проблемы с координацией и движением.

Опухоли полости носа

Среди различных типов опухолей головного мозга есть одна, возникающая в носовой полости и поражающая обоняние. Эта опухоль, известная как обонятельная нейробластома, может приводить не только к нарушениям обоняния, но и к таким симптомам, как носовое кровотечение и обильное слезотечение. Изучение этих симптомов может помочь выявить потенциальные проблемы со здоровьем.

Когда следует обращаться за медицинской помощью

Важно отметить, что изменения сенсорных восприятий, таких как вкус и запах, не сразу приводят к диагнозу опухоли головного мозга. Подобные симптомы могут проявляться при различных заболеваниях. Поэтому не следует делать поспешных выводов. Однако если потеря вкуса или обоняния сохраняется, особенно наряду с другими симптомами опухоли головного мозга, следует незамедлительно обратиться за консультацией к своему лечащему врачу.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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