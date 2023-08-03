Онколог Воробьев назвал возможный симптом опухоли мозга, который проявляется во время еды

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При выявлении возможных симптомов опухоли головного мозга очень важно отличить их от других проблем со здоровьем, включая возможные признаки инфекции Covid. Расположение опухоли в головном мозге напрямую связано с симптомами, которые могут возникнуть у человека.

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Один из специфических симптомов связан с приёмом пищи. Потеря вкуса и обоняния зачастую может быть связана с опухолями мозга, особенно с теми, которые расположены в определённых областях мозга. Значимость этого явления заключается в том, что его можно обнаружить в основном во время приёма пищи.

Доктор Андрей Воробьев, известный онколог, подчеркивает: "Потеря вкуса и обоняния, заметная во время приема пищи, может свидетельствовать о наличии опухоли мозга".

Последствия опухолей лобной доли головного мозга

Опухоль головного мозга в лобной доле может привести к различным последствиям, включая потерю обоняния и другие симптомы, такие как затруднение речи, снижение концентрации внимания и трудности в усвоении новой информации. Распознавание этих симптомов как потенциальных предупреждающих признаков является чрезвычайно важным.

Опухоли височной доли

В случае опухолей, расположенных в височной доле головного мозга, человек может испытывать трудности с обработкой сенсорной информации, поступающей от органов восприятия, — обонянием и вкусом. Эти опухоли могут вызывать и другие симптомы, например, проблемы с распознаванием лиц и предметов, а также проблемы с координацией и движением.

Опухоли полости носа

Среди различных типов опухолей головного мозга есть одна, возникающая в носовой полости и поражающая обоняние. Эта опухоль, известная как обонятельная нейробластома, может приводить не только к нарушениям обоняния, но и к таким симптомам, как носовое кровотечение и обильное слезотечение. Изучение этих симптомов может помочь выявить потенциальные проблемы со здоровьем.

Когда следует обращаться за медицинской помощью

Важно отметить, что изменения сенсорных восприятий, таких как вкус и запах, не сразу приводят к диагнозу опухоли головного мозга. Подобные симптомы могут проявляться при различных заболеваниях. Поэтому не следует делать поспешных выводов. Однако если потеря вкуса или обоняния сохраняется, особенно наряду с другими симптомами опухоли головного мозга, следует незамедлительно обратиться за консультацией к своему лечащему врачу.

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