Изжога после еды может быть признаком возможного рака пищевода. Об этом заявил онколог Андрей Исаев-Апостолов в интервью для портала "Доктор Питер".
Главными причинами, провоцирующими данный тип рака, являются курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Последняя возникает из-за подъёма кислоты желудочного сока в пищевод, вызывая воспаление и изжогу.
Исаев-Апостолов подчеркнул, что ранняя диагностика и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов ГЭРБ помогут предотвратить развитие болезни.
Дополнительные факторы риска — избыточный вес, употребление горячих напитков и химические ожоги пищевода.
Другими симптомами рака пищевода являются непроизвольное похудение, ощущение кома в горле, частое глотание, рвота, боли в грудной клетке или спине, а также проблемы со стулом.
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