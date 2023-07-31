Онколог Исаев-Апостолов: изжога может указывать на рак пищевода

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога после еды может быть признаком возможного рака пищевода. Об этом заявил онколог Андрей Исаев-Апостолов в интервью для портала "Доктор Питер".

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Главными причинами, провоцирующими данный тип рака, являются курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Последняя возникает из-за подъёма кислоты желудочного сока в пищевод, вызывая воспаление и изжогу.

Исаев-Апостолов подчеркнул, что ранняя диагностика и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов ГЭРБ помогут предотвратить развитие болезни.

Дополнительные факторы риска — избыточный вес, употребление горячих напитков и химические ожоги пищевода.

Другими симптомами рака пищевода являются непроизвольное похудение, ощущение кома в горле, частое глотание, рвота, боли в грудной клетке или спине, а также проблемы со стулом.

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Симптомы рака пищевода.