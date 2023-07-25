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В Сеченовском Университете нашли способ предсказать рак за несколько лет до возникновения опухоли

2:10
Здоровье

Учёные из Центра биоэлементологии и экологии человека, который базируется в Сеченовском университете, занимаются исследованиями и разработками, направленными на выявление дефицитных состояний, оказывающих прямое влияние на здоровье. Они также создают цифровые двойники различных заболеваний, а также разрабатывают биодобавки и продукты, богатые важнейшими микроэлементами, передаёт "Российская газета".

В Сеченовском Университете нашли способ предсказать рак за несколько лет до возникновения опухоли
Фото: https://pbs.twimg.com/

Сейчас учёные фокусируют своё внимание на разработке цифрового двойника для колоректального рака. Они изучают мочу пациентов с этим диагнозом и выявляют специфические изменения, связанные с нарушением баланса определенных химических элементов. Благодаря этому был разработан алгоритм, который позволит определить группы риска развития колоректального рака.

Также учёные создали биометры и экспресс-тесты для определения дефицита или избытка микроэлементов в организме. Они могут применяться для массового скрининга населения, а результат анализа определяется всего за несколько секунд.

"У нас уже есть совместная разработка с Национальным исследовательским университетом ИТМО, которая позволяет оценить содержание микроэлементов в слюне. Её можно адаптировать под кровь и мочу. Если у нас будет такая экспресс-диагностика — относительно дешёвые приборы, которые человек может забрать с собой, — это поможет нам реализовать доступность высокотехнологичной помощи всем россиянам", — рассказал директор Центра, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный.

Потенциально экспресс-тесты позволят определить содержание десятков микроэлементов в крови или моче, но в первую очередь разработчики сосредотачиваются на наиболее значимых из них: калии, натрии, кальции, магнии, железе, цинке и других. Биометры также предоставят возможность проверить организм на наличие переизбытка тяжёлых металлов, таких как ртуть, свинец, кадмий и никель, которые могут привести к хронической интоксикации и нарушению различных функций организма.

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Профилактика рака
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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