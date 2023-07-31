Врач Алендеев рассказал, чем опасна магазинная курица для здоровья

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Производство куриного мяса предполагает использование антибиотиков и целого ряда стимуляторов роста. Однако проблема в том, что препараты добавляют в корм массово и здоровой птице. О рисках, которые несёт покупка курицы в магазине, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев, сообщает "Царьград".

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

По словам специалистов, магазинная курица может подкосить здоровье, а в некоторых случаях оказаться настоящей отравой.

Эксперт отметил, что количество антибиотиков в курином мясе невелико, но проблема заключается в их накопительном эффекте. Присутствуют они не только в самом мясе, но и в содержащих его продуктах, таких как яйца и колбаса.

Врач рекомендовал замачивать курицу из магазина в воде перед приготовлением и сливать бульон после первого закипания для уменьшения количества антибиотиков.

Ранее врач Надежда Чернышова назвала болезни, при которых опасно есть жареную курицу.

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