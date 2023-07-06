Врач Чернышова из РФ назвала болезни, при которых опасно есть жареную курицу

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жареную курицу любят и взрослые, и дети. Но такая пища не слишком полезна, а для кого-то даже опасна. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

В курице самой по себе ничего вредного нет. Это мясо является хорошим источником белка, однако вред появляется от способа её приготовления, отметила специалист.

По словам доктора, самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы — жареная курица. При этом калорийность возрастает ещё больше, если готовить её вместе с кожей.

Жареную курицу не следует есть людям при проблемах с жёлчным пузырём, страдающим панкреатитами и гастритами. Им лучше отдать предпочтение протёртым блюдам из куриного мяса — котлетам или тефтелям, заключила собеседник издания.

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Если будете есть курицу каждый день, то вот что произойдет