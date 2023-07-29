Более 100 000 американцев страдают аллергией на мясо после укуса клеща

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Соединенных Штатах наблюдается увеличение числа случаев аллергии на красное мясо. Согласно отчету, опубликованному Центром по контролю и профилактике заболеваний в четверг, уже с 2010 года более чем 100 000 человек были диагностированы с такой аллергией.

Фото: архив

Однако исследователи полагают, что фактическое количество затронутых лиц может составлять до 450 000, причем некоторые из них даже не подозревают об этом. Исследователь Скотт Комминс, совместно с другими авторами отчета, отмечает, что это делает аллергию на красное мясо 10-й по распространенности пищевой аллергией в США.

На данный момент нет подтвержденных смертей, связанных с данной аллергией, однако пациенты сообщают о пугающих симптомах. Среди них крапивница, тошнота, рвота, диарея, сильные боли в животе, затрудненное дыхание, головокружение и отек губ, горла, языка или век. Интересно, что реакции могут появляться только спустя несколько часов после употребления мяса.

Аллергия на красное мясо связана с укусами определенного вида клещей, а точнее с реакцией, называемой синдромом Альфа Гал. Этот синдром проявляется у людей, зараженных укусом клеща, после того как они употребляют говядину, свинину, оленину или другое мясо млекопитающих, а также молоко. Реакция не вызывается самим микробом, а сахаром альфа-галом, который содержится в мясе и в слюне клеща. Когда этот сахар попадает в организм человека, возникает иммунный ответ, что может привести к тяжелой аллергической реакции.

Ученые связывают данную аллергию с клещом Lone Star, который встречается на северо-востоке и юге США. Эксперты считают, что число случаев может увеличиваться из-за распространения этих клещей в другие регионы страны.

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